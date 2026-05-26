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Medien: Aussprache zwischen Hoeneß und Nagelsmann

Hoeneß wohl mit Nagelsmann-Aussprache

Uli Hoeneß und Julian Nagelsmann haben sich offenbar für eine Aussprache getroffen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte den Bundestrainer zuletzt wiederholt kritisiert.
Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht über die verschiedenen Telefonate mit den Spielern und wer am meisten von der Nominierung überrascht wurde.
SID
Uli Hoeneß und Julian Nagelsmann haben sich offenbar für eine Aussprache getroffen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte den Bundestrainer zuletzt wiederholt kritisiert.

Von Uli Hoeneß hatte Julian Nagelsmann zuletzt deutliche Kritik an seinen Entscheidungen und seiner Kommunikation vernehmen müssen, nun haben sich der Ehrenpräsident des FC Bayern und der Bundestrainer offenbar zu einer Aussprache getroffen.

Nach Informationen des kicker kam es am Rande des Pokalfinales am Samstag in Berlin zu einem Treffen der beiden – im Beisein des ehemaligen Münchner Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge.

Vor der WM: Hoeneß attackierte Nagelsmann immer wieder

Hoeneß hatte Nagelsmann in den vergangenen Woche wiederholt attackiert. Unter anderem warf er ihm vor, kurz vor dem Beginn der WM (11. Juni bis 19. Juli) noch immer keine eingespielte Mannschaft zu haben. Kritikpunkte von Hoeneß waren auch die Festlegung auf Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger und der Umgang mit Torhüter Oliver Baumann im Zuge der Rückkehr von Manuel Neuer.

Öffentlich hatte sich Nagelsmann bislang unbeeindruckt gezeigt. „Ich schätze Uli extrem – und ich weiß, dass er auch meine Handynummer hat. Und ich freue mich immer, wenn er ganz zwingend ein Thema hat, Verbesserungspotenzial bei uns im Team sieht und es mir mitteilt“, hatte er Mitte Mai bei seinem Besuch im ZDF-Sportstudio gesagt und ergänzt: „Uli darf immer was zu mir sagen.“

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