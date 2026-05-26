Medien: Aussprache zwischen Hoeneß und Nagelsmann

SID 26.05.2026 • 12:59 Uhr Uli Hoeneß und Julian Nagelsmann haben sich offenbar für eine Aussprache getroffen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte den Bundestrainer zuletzt wiederholt kritisiert.

Von Uli Hoeneß hatte Julian Nagelsmann zuletzt deutliche Kritik an seinen Entscheidungen und seiner Kommunikation vernehmen müssen, nun haben sich der Ehrenpräsident des FC Bayern und der Bundestrainer offenbar zu einer Aussprache getroffen.

Nach Informationen des kicker kam es am Rande des Pokalfinales am Samstag in Berlin zu einem Treffen der beiden – im Beisein des ehemaligen Münchner Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge.

Vor der WM: Hoeneß attackierte Nagelsmann immer wieder

Hoeneß hatte Nagelsmann in den vergangenen Woche wiederholt attackiert. Unter anderem warf er ihm vor, kurz vor dem Beginn der WM (11. Juni bis 19. Juli) noch immer keine eingespielte Mannschaft zu haben. Kritikpunkte von Hoeneß waren auch die Festlegung auf Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger und der Umgang mit Torhüter Oliver Baumann im Zuge der Rückkehr von Manuel Neuer.