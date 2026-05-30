Schiedsrichter des Jahres: Aytekin und Michel geehrt

SID 30.05.2026 • 13:16 Uhr Die beiden Unparteiischen setzten sich bei einer Abstimmung unter ihren Kollegen und Kolleginnen durch.

Deniz Aytekin und Fabienne Michel sind als Schiedsrichter und Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag bekannt gab, setzten sich die beiden Unparteiischen bei einer Abstimmung unter all ihren Kollegen und Kolleginnen durch.

Michel (31), die den Preis zum zweiten Mal nach 2024 gewann, setzte sich demnach mit etwas mehr als 60 Prozent der rund 4700 Stimmen gegen DR. Riem Hussein und Davina Lutz durch. Aytekin wurde die Auszeichnung zum bereits vierten Mal zuteil – auf den 47-Jährigen, der seine Karriere nach 18 Jahren beendet, entfielen über 80 Prozent der Stimmen.