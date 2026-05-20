Schuster enttäuscht: „Spüre keine Zufriedenheit“

SID 20.05.2026 • 23:32 Uhr Der Coach der Breisgauer kann den tollen Weg seiner Mannschaft nach Abpfiff noch nicht würdige - das werde etwas dauern, sagt er.

Nach der Niederlage im größten Spiel der Klubgeschichte konnte Trainer Julian Schuster den tollen Weg des SC Freiburg noch nicht so richtig würdigen. „Für den Moment spüre ich keine Zufriedenheit. Wir haben ein Finale verloren, das überwiegt für den Moment und schmerzt sehr“, sagte Schuster bei RTL nach dem 0:3 (0:2) im Europa-League-Finale von Istanbul gegen Aston Villa.

Seiner Mannschaft sprach er dennoch ein Kompliment aus: „Wenn du 0:2 zurückliegst, kurz vor der Halbzeit die Tore bekommst, zeigt sich der wahre Charakter einer Mannschaft“, sagte Schuster weiter. Die zwei Traumtore kurz vor der Pause durch Youri Tielemans (41.) und Emiliano Buendia (45.+3) waren zu viel, Morgan Rogers (58.) besorgte die frühe Entscheidung. „Es war okay, wie sie das versucht haben“, lautete Schusters Resümee.