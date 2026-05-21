Schuster will aus Finalpleite "lernen" und "besser werden"

SID 21.05.2026 • 06:00 Uhr Zwar überwiegt nach dem verlorenen Finale die Enttäuschung - der Trainer glaubt aber schon zu wissen, was die Niederlage bringen wird.

Wie lange es dauern würde, bis er nach dieser starken Saison im Urlaub zur Ruhe kommen könnte, wusste Julian Schuster nicht so recht. Aber eines war dem Trainer des Europa-League-Finalisten gleich klar: „Der heutige Tag ist für uns eine Erfahrung, aus der wir lernen werden und aus der wir besser werden“, sagte Schuster nach dem bitteren 0:3 (0:2) im Endspiel von Istanbul gegen Aston Villa bei RTL.

Trotz der deutlichen Pleite wiederholte Schuster sein Credo, es sei „heute über 90 Minuten alles möglich“ gewesen. Einzig: „Wir haben es nicht gebracht.“ Das werde sein Team, das kommende Saison in der Conference League wieder europäisch spielen wird, „stärker machen und helfen, uns weiterzuentwickeln. Das werden wir von heute mitnehmen.“