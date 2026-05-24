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Sensation in Portugal! Zweitligist gewinnt Pokal gegen Sporting

Pokalsensation in Portugal

SC Uniao Torreense gewinnt den portugiesischen Pokal im Finale gegen Sporting Lissabon. Der Zweitligist spielt in der nächsten Saison in der Europa League.
SC Uniao Torreense gewinnt den portugiesischen Pokal
SC Uniao Torreense gewinnt den portugiesischen Pokal
© IMAGO/Sports Press Photo
Johannes Vehren
SC Uniao Torreense gewinnt den portugiesischen Pokal im Finale gegen Sporting Lissabon. Der Zweitligist spielt in der nächsten Saison in der Europa League.

Sensation in Portugal! Zweitligist SC Uniao Torreense hat das Pokalfinale gegen den haushohen Favoriten Sporting Lissabon mit 2:1 (1:1) nach Verlängerung gewonnen.

Der Jubel war nach Abpfiff grenzenlos. Durch den Pokaltriumph steht fest: Torreense spielt erstmals in seiner Vereinsgeschichte international und tritt in der kommenden Saison in der Europa League an.

Sporting in der Verlängerung in Unterzahl

Kevin Zohi brachte den Underdog bereits in der 4. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Luis Suárez für den Ausgleich (54.). Dem Vizemeister gelang es aber nicht, die Partie vollends auf seine Seite zu ziehen. So ging es mit 1:1 in die Verlängerung.

In dieser verursachte Sportings Maxi Araujo dann einen Strafstoß und sah zudem die Rote Karte, sodass seine Mannschaft die restliche Zeit in Unterzahl bestreiten musste (109.). Nach einiger Diskussion verwandelte Stopira den Elfmeter zur erneuten Führung (113.). Den Pokalsieg ließ sich der Zweitligist anschließend nicht mehr nehmen.

Benfica muss in die EL-Qualifikation

Leidtragende davon sind Benfica Lissabon und Sporting Braga, denn Benfica muss durch die Sensation nun in der Europa-League-Qualifikation antreten und Braga spielt lediglich in der Conference League.

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