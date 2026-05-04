Sexuelle Belästigung: FIFA sperrt Ex-Generalsekretär Guyanas

SID 04.05.2026 • 17:25 Uhr Die FIFA hat den ehemaligen Generalsekretär des Fußballverbands von Guyana (GFF) für fünf Jahre gesperrt. Zudem muss er eine Geldstrafe zahlen.

Die FIFA hat den früheren Generalsekretär des Fußballverbands von Guyana (GFF) für fünf Jahre gesperrt. Das teilte der Weltverband am Montag mit.

Die unabhängige Ethikkommission befand Ian Alves für schuldig, „sein Amt missbraucht zu haben, um Mitarbeiterinnen des GFF sexuell zu belästigen“, hieß es in der Mitteilung. Alves muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Schweizer Franken (rund 21.800 Euro) zahlen.