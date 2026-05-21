Sky erweitert Angebot um DFB.TV

Pay-TV-Sender Sky ergänzt sein Sportangebot mit DFB.TV. Wie die Unterföhringer mitteilten, erweitert der Sender des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ab Freitag das Programm um zusätzliche Live-Spiele unter anderem aus der 2. Frauen-Bundesliga und Partien der U-Nationalteams. Während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada werden zudem alle Pressekonferenzen sowie Einblicke ins Training und in den Alltag der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein.