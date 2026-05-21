Pay-TV-Sender Sky ergänzt sein Sportangebot mit DFB.TV. Wie die Unterföhringer mitteilten, erweitert der Sender des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ab Freitag das Programm um zusätzliche Live-Spiele unter anderem aus der 2. Frauen-Bundesliga und Partien der U-Nationalteams. Während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada werden zudem alle Pressekonferenzen sowie Einblicke ins Training und in den Alltag der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein.
Sky erweitert Angebot um DFB.TV
Durch die Kooperation werden auch Inhalte von der Weltmeisterschaft bei Sky zu sehen sein.
Sky erweitert sein Angebot
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Der offizielle Sendestart von DFB.TV ist um 15.30 Uhr. Dazu werden Wettbewerbe aus dem Amateurbereich sowie Turniermomente und DFB-Pokalspiele aus dem Archiv gezeigt.