Trainer-Comeback für Löw "eher unwahrscheinlich"

SID 11.05.2026 • 13:48 Uhr Der Weltmeister-Coach von 2014 sieht aktuell für sich keine Rückkehr auf die Bank.

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw sieht sich nicht mehr als Coach auf der Bank. Ein Comeback sei „eher unwahrscheinlich“, sagte der Weltmeistertrainer von 2014 am Montag in Berlin.

Löw hatte seit seinem Abschied vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach der EM 2021 immer wieder Anfragen. „Aber bislang hat mir so ein bisschen auch das innere Feuer dafür gefehlt. Das ist ja unbedingt notwendig, wenn man Trainer sein will“, sagte er.

Inzwischen sei er „schon ein paar Jahre raus. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch diese Energie hätte, jetzt eine Mannschaft ständig voranzubringen“, gab der 66-Jährige zu bedenken und ergänzte: „Das braucht man ja als Trainer unbedingt.“

Löw lässt sich Hintertür offen

Außerdem entwickle sich der Fußball „ständig weiter. Ich weiß auch nicht, ob das alles noch richtig ist, was ich sage.“ Tempo, Intensität, Qualität – all dies sei in den vergangenen Jahren höher geworden, meinte Löw.