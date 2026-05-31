U19: Hoffenheim krönt sich zum Meister

SID 31.05.2026 • 15:35 Uhr Die A-Junioren der TSG Hoffenheim entthronen Titelverteidiger 1. FC Köln.

Die A-Junioren des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim sind zum dritten Mal Meister der U19-Bundesliga. Im Endspiel vor 6200 Zuschauern in der heimischen Arena in Sinsheim entthronte die Mannschaft von Paul Ehrmann mit einem souveränen 2:0 (2:0) die Junioren des Titelverteidigers 1. FC Köln mit Stefan Ruthenbeck an der Seitenlinie.

Die Kölner, die einen lautstarken Anhang im Gästeblock hinter sich wussten, wurden in einer umkämpften Partie vom 18 Jahre alten Maxim Naumann kalt erwischt. Der Rechtsaußen verwandelte einen Freistoß per frechem Flachschuss zur Führung (16.).

Kurz vor der Pause traf die Gäste um Stürmer Fynn Schenten, der bereits bei den Profis debütiert hatte, der entscheidende Nackenschlag. Kölns Torhüter Timo Schmitz konnte eine Flanke nur unzureichend klären, und der 17 Jahre Ire Finn Sherlock traf cool zur Vorentscheidung (37.).