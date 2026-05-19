UEFA knallhart! Skandal-Trainer lebenslang gesperrt

SID 19.05.2026 • 20:41 Uhr Der Coach aus Tschechien wird für schuldig befunden, heimlich Videoaufnahmen von Spielerinnen in Umkleiden und Duschen gemacht zu haben.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den früheren tschechischen Trainer Petr Vlachovsky wegen schwerer Verfehlungen lebenslang gesperrt. Der 42-Jährige darf nach einer Entscheidung der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer (CEDB) „auf Lebenszeit keinerlei fußballbezogene Tätigkeit ausüben“, wie die UEFA am Dienstag mitteilte.

UEFA sperrt Trainer lebenslang

Vlachovsky war im vergangenen Jahr von einem tschechischen Gericht wegen heimlicher Videoaufnahmen von Spielerinnen in Umkleiden und Duschen zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung sowie zu einem fünfjährigen Berufsverbot verurteilt worden. Er wurde für schuldig befunden, über einen Zeitraum von vier Jahren insgesamt 14 Spielerinnen gefilmt zu haben.

Die UEFA forderte den Weltverband FIFA auf, die Sperre weltweit anzuerkennen, und wies zugleich den tschechischen Verband an, Vlachovsky die Trainerlizenz zu entziehen. Der Coach hatte fast 15 Jahre lang Mädchen- und Frauenteams beim Erstligisten 1. FC Slovacko betreut und war im September 2023 festgenommen worden, nachdem die Polizei die heimlich aufgenommenen Videos im Internet entdeckt hatte.

Zudem wurde bei ihm Material mit Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern gefunden. Nach Angaben der Spielergewerkschaft FIFPRO erfuhren die Spielerinnen von den Aufnahmen erst nach der Festnahme; die Kamera sei in einem Rucksack versteckt, die jüngste Betroffene 17 Jahre alt gewesen.