Völler bekräftigt Abschied

SID 16.05.2026 • 06:03 Uhr "Irgendwann ist es auch gut", sagt der Weltmeister von 1990 über eine mögliche Vertragsverlängerung.

Rudi Völler will seinen 2028 auslaufenden Vertrag als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht noch einmal verlängern. Das bekräftigte der 66-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Irgendwann ist es auch gut“, sagte der Weltmeister von 1990.

Bei der EM 2028 in Großbritannien wird Völler noch als Sportdirektor für den DFB agieren, im Anschluss läuft sein Vertrag aus. „Ich bin jetzt zweimal schwach geworden. Nach der WM haben wir noch die EM 2028. Die werde ich noch mitnehmen. Dann bin 68. Dann müssen die Jüngeren ran“, sagte er