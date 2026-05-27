Oliver Glasner hat vor seinem letzten Spiel mit Crystal Palace „eine Rückkehr nach Österreich“ ausgeschlossen: „Zumindest beruflich.“ Dies sagte der 51 Jahre alte Österreicher im RTL/ntv-Interview vor dem Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
Glasner schließt Österreich-Rückkehr aus
Ansonsten zeigte er sich offen. „Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes“, sagte Glasner. Zuletzt war der frühere Frankfurt-Coach auch mit dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden.
Glasner verlässt Crystal Palace
Bereits im Januar hatte Glasner angekündigt, Crystal Palace im Sommer zu verlassen. Hintergrund sollen Medienberichten zufolge Differenzen über die Transferpolitik des Vereins gewesen sein. Dennoch verspüre er inzwischen „ein bisschen Wehmut“.
Trotz der Meinungsverschiedenheiten will Glasner mit dem Klub aus Süd-London nach dem FA-Cup-Sieg 2025 nun auch noch einen internationalen Titel holen. „Wir wollen alle ins Ziel. Das Ziel ist klar, die Conference League zu gewinnen. Ich bin in einem Tunnel und es gibt kein links oder rechts mehr – es gilt alles dem Finale unterzuordnen“, sagte Glasner.