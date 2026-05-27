Glasner schließt Österreich-Rückkehr aus

SID 27.05.2026 • 06:11 Uhr Nach dem Saisonende verlässt Oliver Glasner Crystal Palace. Eine Rückkehr nach Österreich kann er sich nicht vorstellen.

Oliver Glasner hat vor seinem letzten Spiel mit Crystal Palace „eine Rückkehr nach Österreich“ ausgeschlossen: „Zumindest beruflich.“ Dies sagte der 51 Jahre alte Österreicher im RTL/ntv-Interview vor dem Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Ansonsten zeigte er sich offen. „Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes“, sagte Glasner. Zuletzt war der frühere Frankfurt-Coach auch mit dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden.

Glasner verlässt Crystal Palace

Bereits im Januar hatte Glasner angekündigt, Crystal Palace im Sommer zu verlassen. Hintergrund sollen Medienberichten zufolge Differenzen über die Transferpolitik des Vereins gewesen sein. Dennoch verspüre er inzwischen „ein bisschen Wehmut“.