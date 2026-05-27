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Glasner schließt Österreich-Rückkehr aus

Glasner schließt Österreich-Rückkehr aus

Nach dem Saisonende verlässt Oliver Glasner Crystal Palace. Eine Rückkehr nach Österreich kann er sich nicht vorstellen.
Oliver Glasner steht binnen vier Jahren mit zwei Klubs in einem europäischen Endspiel. Vor dem Conference-League-Finale betont er, wie besonders es wäre, mit dieser Gruppe den Titel zu holen.
SID
Nach dem Saisonende verlässt Oliver Glasner Crystal Palace. Eine Rückkehr nach Österreich kann er sich nicht vorstellen.

Oliver Glasner hat vor seinem letzten Spiel mit Crystal Palace „eine Rückkehr nach Österreich“ ausgeschlossen: „Zumindest beruflich.“ Dies sagte der 51 Jahre alte Österreicher im RTL/ntv-Interview vor dem Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Ansonsten zeigte er sich offen. „Für mich ist das Projekt das Entscheidende. Ist es möglich, die Champions League zu gewinnen? Gibt es diese Möglichkeit? Das ist etwas, was ich spannend finde. Ich suche eine Herausforderung. Ich suche etwas Spannendes“, sagte Glasner. Zuletzt war der frühere Frankfurt-Coach auch mit dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden.

Glasner verlässt Crystal Palace

Bereits im Januar hatte Glasner angekündigt, Crystal Palace im Sommer zu verlassen. Hintergrund sollen Medienberichten zufolge Differenzen über die Transferpolitik des Vereins gewesen sein. Dennoch verspüre er inzwischen „ein bisschen Wehmut“.

Trotz der Meinungsverschiedenheiten will Glasner mit dem Klub aus Süd-London nach dem FA-Cup-Sieg 2025 nun auch noch einen internationalen Titel holen. „Wir wollen alle ins Ziel. Das Ziel ist klar, die Conference League zu gewinnen. Ich bin in einem Tunnel und es gibt kein links oder rechts mehr – es gilt alles dem Finale unterzuordnen“, sagte Glasner.

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