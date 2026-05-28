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Besondere WM-Reise für DFB-Bosse

Besondere Reise für DFB-Bosse

Die DFB-Funktionäre Bernd Neuendorf und Rudi Völler unternehmen während der Fußball-WM eine besondere Reise.
Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler spürt noch keine große WM-Euphorie in Deutschland, nimmt dabei aber vor allem die Mannschaft in die Pflicht.
SID
Die DFB-Funktionäre Bernd Neuendorf und Rudi Völler unternehmen während der Fußball-WM eine besondere Reise.

Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler möchten bei der bevorstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada neben dem sportlichen auch dem gesellschaftspolitischen Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gerecht werden.

Die beiden Topfunktionäre wollen das 40-jährige Jubiläum der Mexico-Hilfe des DFB mit einer Reise in die Hauptstadt des Landes würdigen.

Völler und Neuendorf besuchen Mexiko

„Während der anstehenden WM werde ich zusammen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf wieder ein Projekt der Mexico-Hilfe besuchen“, berichtete Völler im kicker: „Diesmal eine von uns unterstützte Einrichtung in Mexiko-Stadt.“

Nach einem Waisenhausbesuch während der WM 1986 in Mexiko hatte der DFB die Mexico-Hilfe ins Leben gerufen. Aus ihr wurde später die Egidius-Braun-Stiftung.

Völler gehört dem Kuratorium der Stiftung an und war in den vergangenen 40 Jahren mehrmals in Mexiko vor Ort.

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