"Würden uns viele wünschen": Freiburg setzt auf großen Support

SID 20.05.2026 • 13:37 Uhr Die Breisgauer hoffen für ihr größtes Spiel der Vereinsgeschichte auf große Unterstützung aus ganz Deutschland.

Der Bundestrainer und der DFB-Präsident sind im Stadion, auch die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) lässt sich das Highlight nicht nehmen. Weit mehr als 11.000 mitgereiste Fans sorgen am Bosporus ohnehin für Stimmung – und auch aus der Heimat hofft der SC Freiburg auf die ganz große Unterstützung.

„Viele in Deutschland werden uns auch die Daumen drücken. Da ist mir schon viel zu Ohren gekommen“, sagte Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo: „Es würden uns viele wünschen, die nichts mit dem SC Freiburg zu tun haben.“

Mit dem Einzug in das Finale der Europa League am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Aston Villa sei der Sport-Club „schon mehr in den Fokus“ gerückt, ergänzte Matthias Ginter: „Dadurch dass es soweit ging, merkt man es schon.“

Europa League: Nagelsmann und Neuendorf reisen zum Finale

Er glaube, „dass der Verein auch öffentlich in den letzten Jahren einen guten Schritt nach vorne gemacht hat“. Nicht umsonst werden Julian Nagelsmann und Bernd Neuendorf extra nach Istanbul reisen, für die DFL kommen die Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel.