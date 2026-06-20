Er schoss den berühmtesten Elfmeter der Fußball-Geschichte

Johannes Vehren 20.06.2026 • 11:51 Uhr Antonín Panenka schreibt 1976 mit seinem Elfmeter im EM-Finale gegen Deutschland Fußballgeschichte. Bis heute steht die nach ihm benannte Art der Ausführung für Mut, Kreativität und psychologische Raffinesse.

Der 20. Juni 1976 im Stadion von Belgrad gehört zu den ikonischsten Tagen der Fußballgeschichte. Es ist das Finale der Europameisterschaft zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland. Ein dramatisches Duell, das nach 2:2 nach Verlängerung im Elfmeterschießen entschieden werden muss. Was folgt, ist nicht nur die Entscheidung eines Turniers – es ist die Geburt einer Legende.

Als Antonín Panenka zum entscheidenden Strafstoß antritt, ahnt kaum jemand, dass dieser Moment den Fußball dauerhaft verändern wird. Die Situation bedeutet maximalen Druck: Nach dem Fehlschuss von Uli Hoeneß hat die Tschechoslowakei die Chance, erstmals Europameister zu werden.

Panenka: „Idee hatte ich schon zwei Jahre vorher“

Panenka läuft an und entscheidet sich gegen die klassische Härte oder Präzision. Stattdessen hebt er den Ball sanft in die Mitte des Tores, während Torwart Sepp Maier bereits in eine Ecke springt. Der Ball senkt sich ins Netz. Ein Titel ist gewonnen – und eine neue Kunstform geboren.

Der berühmte Lupfer war jedoch keineswegs eine spontane Eingebung. Panenka selbst erklärte Jahrzehnte später im SPORT1-Interview, dass er diese Technik lange vorbereitet hatte: „Die Idee hatte ich schon etwa zwei Jahre vorher, ich habe es ehrlich gesagt in fast jedem Training versucht, auch in den Vorbereitungsspielen oder in der tschechoslowakischen Liga. Ich wage zu behaupten, dass ich ihn perfekt eingeübt hatte.“

Panenka hatte seinen Elfmeter akribisch eingeübt

Was wie ein genialer Impuls wirkt, war also das Resultat akribischer Übung. Panenka nutzte wiederholte Trainingssituationen, um den Bewegungsablauf zu perfektionieren und das Risiko zu minimieren. Für ihn lag der Schlüssel im Verhalten der Torhüter, die sich fast immer früh für eine Seite entscheiden: „Weil sich Torhüter in den allermeisten Fällen eine Ecke aussuchen… Mit einem langsamen Lupfer in die Mitte ist es unmöglich, darauf zu reagieren.“

Diese nüchterne Analyse zeigt, dass hinter der scheinbaren Frechheit eine klare strategische Überlegung stand. Panenka nutzte die Psychologie des Elfmeterschießens und machte sich die Erwartungen seines Gegners zunutze.

„Zu tausend Prozent sicher“

Besonders bemerkenswert ist Panenkas Selbstvertrauen vor diesem historischen Schuss. Rückblickend beschreibt er seine Haltung mit großer Klarheit: „Ich wusste einfach, dass ich den Elfmeter so verwandeln würde. Nicht zu einhundert Prozent, sondern zu tausend Prozent.“

Obwohl es sich um das Finale handelte, betrachtete Panenka die Situation als logische Konsequenz seines Trainings – nicht als Risiko, sondern als kalkulierten Moment.

Auch die Tatsache, dass Sepp Maier ihn kaum kannte, spielte ihm in die Hände. Der deutsche Keeper hatte keine Erfahrung mit dieser Art von Schuss, was die Überraschung perfekt machte. Panenka selbst erkannte dies als entscheidenden Vorteil.

Ein Tor, das Geschichte schrieb

Der „Panenka“-Elfmeter steht seither für Mut, Kreativität und psychologische Finesse. Große Spieler haben diese Technik später aufgegriffen: „Zunächst einmal bin ich begeistert, dass meine Idee nicht gestorben ist und ich von mehreren Generationen nachgeahmt wurde. Jeder Versuch, der mit einem Tor endet, ist gut ausgeführt. Ich bin fast schon stolz darauf, dass Spieler wie Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Ramos, Zidane und andere mich ebenfalls imitieren.“

Panenka selbst zeigte sich gerührt über die Wirkung seines Moments: Er habe nie geahnt, „dass er in die Fußballgeschichte eingehen würde“. Seine Idee war aus einem spielerischen Wettbewerb im Training entstanden – und wurde zu einem weltweiten Symbol der Individualität im Fußball.

Zwischen Genie und Wahnsinn

Die Reaktionen auf den berühmten Lupfer spiegeln bis heute seine Einzigartigkeit wider. Pelé bezeichnete einen solchen Elfmeter einst als Werk eines „Genies oder Verrückten“, während Franz Beckenbauer darin die Tat eines echten Champions sah.