Arsenal verpflichtet Ecuador-Star fest

Während Ecuador am Donnerstagabend gegen Deutschland ums Weiterkommen bei der WM kämpft, macht der FC Arsenal den Transfer eines Ecuador-Stars perfekt. Piero Hincapie wird nach erfolgreichem Abschluss der Leihe von Bayer Leverkusen fest von den „Gunners“ verpflichtet. Wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten, greift eine im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht.
Arsenal verpflichtet Bayer-Star fest
Laut Medienberichten darf sich Bayer über ein Gesamtpaket von 52 Millionen Euro freuen. Sechs Millionen fließen als Leihgebühr, weitere 46 Millionen Euro kommen durch die Kaufpflicht hinzu.
Hincapie wurde mit Arsenal englischer Meister
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Option gezogen haben, den Wechsel ab dem 1. Juli dauerhaft zu machen. Piero war ein integraler Bestandteil unserer Premier-League-Meistersaison“, schrieb der Champions-League-Finalist.
Seit Sommer 2025 spielt Hincapie für Arsenal, mit den Gunners wurde der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison englischer Meister. Insgesamt 39mal stand er wettbewerbsübergreifend für die Londoner auf dem Platz.
Vor seinem Wechsel nach England spielte Hincapie vier Jahre in Leverkusen und gewann mit der Werkself in der Saison 2023/24 den ersten Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte. „Du wirst in der BayArena immer willkommen sein“, schrieb der Klub in den sozialen Netzwerken.