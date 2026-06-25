Arsenal verpflichtet Ecuador-Star fest

Niklas Sagner 25.06.2026 • 16:23 Uhr Im Sommer 2025 wechselte Piero Hincapie von Bayer Leverkusen per Leihe zum FC Arsenal. Nun steht fest, dass der Ecuadorianer im Norden Londons bleiben wird.

Während Ecuador am Donnerstagabend gegen Deutschland ums Weiterkommen bei der WM kämpft, macht der FC Arsenal den Transfer eines Ecuador-Stars perfekt. Piero Hincapie wird nach erfolgreichem Abschluss der Leihe von Bayer Leverkusen fest von den „Gunners“ verpflichtet. Wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten, greift eine im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht.

Laut Medienberichten darf sich Bayer über ein Gesamtpaket von 52 Millionen Euro freuen. Sechs Millionen fließen als Leihgebühr, weitere 46 Millionen Euro kommen durch die Kaufpflicht hinzu.

Hincapie wurde mit Arsenal englischer Meister

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Option gezogen haben, den Wechsel ab dem 1. Juli dauerhaft zu machen. Piero war ein integraler Bestandteil unserer Premier-League-Meistersaison“, schrieb der Champions-League-Finalist.

Seit Sommer 2025 spielt Hincapie für Arsenal, mit den Gunners wurde der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison englischer Meister. Insgesamt 39mal stand er wettbewerbsübergreifend für die Londoner auf dem Platz.