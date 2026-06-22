DFB schließt externe Investoren und Pokalfinale im Ausland aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will keine externen Investoren auf Verbandsebene und kein DFB-Pokalfinale im Ausland. „Externe Investoren wird es bei der DFB GmbH & Co. KG selbst nicht geben“, sagte Holger Blask, Generalsekretär des DFB und Vorsitzender der Geschäftsführung, dem Handelsblatt.
DFB schließt externe Investoren aus
Auf Ebene einzelner Tochtergesellschaften – etwa bei Digitalisierungsthemen – könne eine Zusammenarbeit mit Dritten „in bestimmten Fällen denkbar sein“, sofern sie „einen klaren strategischen Mehrwert“ bringe.
Auch eine Verlegung des Endspiels im DFB-Pokal in ein anderes Land schloss Blask aus. „Wir werden den DFB-Pokal und insbesondere das Finale nicht ins Ausland verlegen. Wir wollen und müssen unsere eigene DNA bewahren“, sagte er.
International setze der Verband stattdessen „vor allem auf die Strahlkraft der medialen und digitalen Angebote unserer Wettbewerbe und vereinzelte Auftritte unserer Männer- und Frauennationalmannschaften“. Andere Ligen und Verbände in Europa verfolgen dagegen Pläne, einzelne Pflichtspiele im Ausland auszutragen.