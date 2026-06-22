DFB schließt externe Investoren und Pokalfinale im Ausland aus

SID 22.06.2026 • 16:53 Uhr Generalsekretär Holger Blask hält Zusammenarbeit mit Dritten nur bei Tochtergesellschaften für sinnvoll.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will keine externen Investoren auf Verbandsebene und kein DFB-Pokalfinale im Ausland. „Externe Investoren wird es bei der DFB GmbH & Co. KG selbst nicht geben“, sagte Holger Blask, Generalsekretär des DFB und Vorsitzender der Geschäftsführung, dem Handelsblatt.

Auf Ebene einzelner Tochtergesellschaften – etwa bei Digitalisierungsthemen – könne eine Zusammenarbeit mit Dritten „in bestimmten Fällen denkbar sein“, sofern sie „einen klaren strategischen Mehrwert“ bringe.

Auch eine Verlegung des Endspiels im DFB-Pokal in ein anderes Land schloss Blask aus. „Wir werden den DFB-Pokal und insbesondere das Finale nicht ins Ausland verlegen. Wir wollen und müssen unsere eigene DNA bewahren“, sagte er.