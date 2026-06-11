Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet als Zehnter der FIFA-Weltrangliste in die Weltmeisterschaft. Das ergab das Ranking, das der Weltverband wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) veröffentlichte. Als Weltranglistenerster startet Weltmeister Argentinien in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
FIFA-Weltrangliste: Deutschland geht als Zehnter in die WM
Der Sieger von 2022 verdrängte mit 1877,27 Punkten Frankreich wieder von der Spitze. Die Franzosen hatten die Führung Anfang April übernommen und fielen nun auf Platz drei zurück (1870,70). Zweiter ist Europameister und Mitfavorit Spanien (1874,71). Das DFB-Team (1735,77) schloss durch zuletzt neun Siege nacheinander die Lücke zum Neuntplatzierten Belgien (1742,24).
Zwei der drei Gruppengegner der deutschen Mannschaft bei der WM sind gar nicht so weit entfernt. Ecuador, das als Zweitplatzierter hinter Argentinien die WM-Qualifikation in Südamerika abgeschlossen hatte und seit 19 Spielen nicht mehr verloren hat, steht auf Platz 23. Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) ist 33., einzig WM-Neuling Curacao fällt auf Rang 82 deutlich ab. Gegen den Debütanten aus der Karibik startet Deutschland am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) ins Turnier.