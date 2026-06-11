FIFA-Weltrangliste: Deutschland geht als Zehnter in die WM

SID 11.06.2026 • 17:21 Uhr Die Position der DFB-Elf bleibt vor dem Turnier unverändert. Einen Wechsel gibt es an der Spitze.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet als Zehnter der FIFA-Weltrangliste in die Weltmeisterschaft. Das ergab das Ranking, das der Weltverband wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) veröffentlichte. Als Weltranglistenerster startet Weltmeister Argentinien in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Der Sieger von 2022 verdrängte mit 1877,27 Punkten Frankreich wieder von der Spitze. Die Franzosen hatten die Führung Anfang April übernommen und fielen nun auf Platz drei zurück (1870,70). Zweiter ist Europameister und Mitfavorit Spanien (1874,71). Das DFB-Team (1735,77) schloss durch zuletzt neun Siege nacheinander die Lücke zum Neuntplatzierten Belgien (1742,24).