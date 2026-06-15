Flutwarnung: Fanfest in Houston abgesagt

SID 15.06.2026 • 18:48 Uhr Am Tag nach dem deutschen WM-Auftakt kommt es in weiten Teilen von Texas zu schweren Unwettern. Die sollen auch erst einmal anhalten.

Eine Hochwasserwarnung hat vorübergehend zur Schließung des FIFA-Fanfests in der WM-Austragungsstadt Houston geführt. Das teilte das WM-Organisationskomittee der Astronautenstadt, in der das DFB-Team am Sonntag seinen Auftakt mit 7:1 gegen Curacao gewonnen hatte, vor den Spielen am Montag (Ortszeit) mit.

„Die Sicherheit der Fans, Mitarbeiter, Freiwilligen und Rettungskräfte hat für uns weiterhin oberste Priorität“, hieß es in der Erklärung.

Das Fanfest in East Downtown, das Platz für 7500 Menschen bietet, musste wegen heftigen Regenfällen schon am Sonntag zweimal kurzzeitig geschlossen werden. Wann und ob es in den nächsten Tagen wieder geöffnet werden kann, ist unklar.

Regensturm bei Ronaldo-Spiel erwartet

Denn in weiten Teilen von Südosttexas hat der nationale Wetterdienst bis Donnerstagmorgen eine Flutwarnung herausgegeben. Vor allem am Mittwoch, wenn Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo und die DR Kongo das nächste Spiel in Houston (19 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) bestreiten, werde ein „tropischer Regensturm“ erwartet, der „Potenzial für lebensbedrohliche plötzliche Überschwemmungen“ biete.