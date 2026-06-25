Frappart wird Verantwortliche der UEFA-Schiedsrichterkommission

SID 25.06.2026 • 17:22 Uhr Seit 2010 pfeift Frappart Spiele auf internationalem Niveau.

Stéphanie Frappart ist vom Exekutivkomitee der europäischen Fußball-Union (UEFA) zur Schiedsrichterverantwortlichen innerhalb der UEFA-Schiedsrichterkommission ernannt worden. Dies gab die UEFA am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

In ihrer neuen Rolle wird die Französin „zur strategischen Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens in ganz Europa beitragen“ heißt es in der Mitteilung. Dazu soll sie den „Dachverband bei der Ernennung von Unparteiischen, der Leistungsüberwachung, technischen Fragen sowie der Weiterbildung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter unterstützen“.

2010 war Frappart zur internationalen Schiedsrichterin aufgestiegen. Unter anderem pfiff die 42-Jährige 2019 den UEFA-Supercup zwischen Liverpool und Chelsea und war damit die erste Frau, die ein bedeutendes UEFA-Spiel der Männer leitete.