WM: Todesfall nach Massenpanik bei Public Viewing in Jordanien

SID 23.06.2026 • 14:59 Uhr Der Vorfall ereignete sich im Rahmen des WM-Spiels Jordanien gegen Algerien.

Ein Fan der jordanischen Fußball-Nationalmannschaft ist bei einer Massenpanik ums Leben gekommen.

Wie die nationalen Behörden am Dienstag bekannt gaben, ereignete sich der tragische Zwischenfall in der Nähe des römischen Theaters in der Hauptstadt Amman, wo Tausende das WM-Spiel gegen Algerien (1:2) verfolgt hatten. Zudem wurden acht weitere Menschen verletzt.

Der Sprecher der Behörde für öffentliche Sicherheit erklärte in einer Mitteilung, dass „neun Personen am frühen Dienstagmorgen ins Krankenhaus gebracht wurden, nachdem sie bei einem Gedränge auf dem Haschemitischen Platz“, wo Großbildleinwände für die Übertragung der WM-Spiele stehen, „verletzt worden waren“.

Opfer war in etwa 20 Jahre alt

Er fügte hinzu, dass „einer der Verletzten kurz nach seiner Einlieferung verstorben sei“ und zur Feststellung der genauen Todesursache an das Institut für Rechtsmedizin überführt worden sei.

Die anderen seien medizinisch versorgt worden und ihr Zustand werde als stabil bis mäßig eingestuft, sagte der Sprecher. Eine medizinische Quelle präzisierte, dass das Opfer, ein jordanischer Fan, etwa zwanzig Jahre alt gewesen sei.

Platz war deutlich überfüllt

Zahlreiche Jordanier hatten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag versammelt, um das zweite Spiel ihrer Mannschaft an dem historischen Ort zu verfolgen, der Platz für etwa 6000 Menschen bietet. Laut einer Quelle aus dem Ministerium waren jedoch mehr als 15.000 Zuschauer anwesend.