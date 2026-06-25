Offiziell: 1860 München stellt Insolvenzantrag

SID 25.06.2026 • 20:46 Uhr Das zuständige Amtsgericht München bestellt den Münchner Max Liebig zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Die Profi-Fußballgesellschaft des abgestürzten Traditionsklubs 1860 München hat offiziell die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das zuständige Amtsgericht München bestellte den Münchner Max Liebig zum vorläufigen Insolvenzverwalter. „Ziel ist es, schnellstmöglich ein Gesamtbild zu bekommen, um die nächsten Schritte zusammen mit der Geschäftsführung prüfen und einleiten zu können“, sagte Liebig.

Die Löhne der Mitarbeiter sind laut Mitteilung mindestens bis einschließlich August 2026 durch das Insolvenzgeld gesichert. Der eingetragene Verein TSV 1860 München e.V. sei von den vorläufigen Insolvenzverfahren nicht betroffen.