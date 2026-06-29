Reform der Regionalligen: Keine Mehrheit für ein Modell

SID 29.06.2026 • 23:27 Uhr Die Regionen können sich bei der Abstimmung am Montag nicht auf eine Variante einigen.

Die Reform der Fußball-Regionalligen ist vorerst gescheitert. Wie der Bayerische Landesverband (BFV) am Montagabend mitteilte, gab es bei der Abstimmung keine Mehrheit für eines der vorgeschlagenen Modelle. Im Westen (60,9 Prozent), Norden (61,5) und Nordosten (76,3) favorisierten die Klub-Verantwortlichen das Kompassmodell, das vier Staffeln aufgrund der Entfernungen vorsieht.

Im Südwesten stimmten 93,1 Prozent für das Regionenmodell, nach dem zwei Staffeln aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern gebildet würden. Die Regionalligen West und Südwest würden in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben. In Bayern sprachen sich 52,4 Prozent für die Ausarbeitung neuer Modelle aus.

Damit wurde nicht die notwendige Zustimmung aller fünf Regionen für ein Modell erreicht, um die Reform zur Saison 2028/29 umzusetzen. Damit sei, so der BFV, „der Prozess der beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingesetzten Arbeitsgruppe beendet“. Nun müsse zeitnah über den weiteren Fortgang mit dem DFB gesprochen werden.

Regionalliga: Änderungen bei Kompassmodell sorgen für Aufregung

Kurz vor der Abstimmung am Montag hatte es Aufregung um eine Änderung im von vielen Klubs favorisierten Kompassmodell gegeben. Statt der ursprünglich vorgesehen 20er-Staffeln waren nur noch 18 Teams pro Liga vorgesehen. Das „Bündnis der Fanszenen Deutschland“ rief die Klubs zum Boykott, Hansa Rostock schloss sich dem an.