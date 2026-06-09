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Massive Proteste vor WM-Eröffnungsspiel

Massive Proteste vor WM-Auftakt

Kurz vor dem Start der Fußball-WM versinkt Mexiko-Stadt im Chaos. Tausende Demonstranten sorgen für eine Straßenblockade.
Die WM wird im Aztekenstadion eröffnet
Die WM wird im Aztekenstadion eröffnet
© IMAGO/Eyepix Group
SID
Kurz vor dem Start der Fußball-WM versinkt Mexiko-Stadt im Chaos. Tausende Demonstranten sorgen für eine Straßenblockade.

Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM ist es nahe des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt zu Massenprotesten gekommen.

Tausende Demonstranten blockierten die Hauptzufahrt zur ikonischen Arena, in der am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika aufeinandertreffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

WM-Eröffnungsspiel wohl nicht in Gefahr

Seit vergangener Woche demonstrieren Lehrkräfte für höhere Löhne und neue Verhandlungen über das Rentensystem. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum bezeichnete die Proteste als „Provokation“, sie schloss es aber vorerst aus, der Polizei den Befehl zu geben, gegen die Demonstranten vorzugehen.

Erst Anfang des Monats hatte es gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Polizei und den Demonstranten gegeben.

Die Lehrkräfte drohten, die Proteste während der WM zu intensivieren. Sheinbaum versicherte am Dienstag, die Ausrichtung des Eröffnungsspiels des XXL-Turniers sei garantiert.

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