U19-EM: Deutsche Junioren starten mit Sieg gegen Dänemark

SID 28.06.2026 • 23:12 Uhr Zwei Bochumer treffen in den ersten Minuten.

Die deutschen U19-Fußballer haben sich nach starkem Start zu einem knappen Auftaktsieg bei der Europameisterschaft in Wales gezittert. Das Team von Trainer Christian Wörns besiegte in seinem ersten Vorrundenspiel in der Gruppe A Dänemark mit 4:3 (3:1).

Der Bochumer Francis Onyeka (5.), dessen dänischer Vereinskollege Gustav Schjött mit einem Eigentor (15.) und der Hamburger Otto Stange (32.) sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung, ehe Olti Hyseni den Stuttgarter Florian Hellstern im deutschen Tor per Foulelfmeter überwand (39.), er war selbst vom DFB-Keeper von den Beinen geholt worden.

Nach dem Anschlusstreffer von William Martin (51.) stellte Stange per Foulelfmeter (61.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her, der Leverkusener Montrell Culbreath war gefoult worden. Alfred Göthler verkürzte (72.).