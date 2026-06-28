Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
WM-HIGHLIGHTS
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
HANDBALL
TOUR DE FRANCE
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Fußball>

U19-EM: Deutsche Junioren starten mit Sieg gegen Dänemark

U19-EM: Deutsche Junioren starten mit Sieg gegen Dänemark

Zwei Bochumer treffen in den ersten Minuten.
Erster deutscher EM-Torschütze: Francis Onyeka
Erster deutscher EM-Torschütze: Francis Onyeka
© picture-alliance/DFB/SID/Dave Thompson
SID
Zwei Bochumer treffen in den ersten Minuten.

Die deutschen U19-Fußballer haben sich nach starkem Start zu einem knappen Auftaktsieg bei der Europameisterschaft in Wales gezittert. Das Team von Trainer Christian Wörns besiegte in seinem ersten Vorrundenspiel in der Gruppe A Dänemark mit 4:3 (3:1).

Der Bochumer Francis Onyeka (5.), dessen dänischer Vereinskollege Gustav Schjött mit einem Eigentor (15.) und der Hamburger Otto Stange (32.) sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung, ehe Olti Hyseni den Stuttgarter Florian Hellstern im deutschen Tor per Foulelfmeter überwand (39.), er war selbst vom DFB-Keeper von den Beinen geholt worden.

Nach dem Anschlusstreffer von William Martin (51.) stellte Stange per Foulelfmeter (61.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her, der Leverkusener Montrell Culbreath war gefoult worden. Alfred Göthler verkürzte (72.).

Weitere Gegner sind am Mittwoch Gastgeber Wales, der zum Auftakt 0:7 gegen Spanien verloren hatte, und am kommenden Samstag der Rekordeuropameister. Die deutsche Auswahl gewann zuletzt 2014 den EM-Titel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite