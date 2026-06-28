U19-EM: So verfolgen Sie Deutschland - Dänemark live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 28.06.2026 • 17:00 Uhr Während der Fokus der Fußballwelt derzeit auf der Weltmeisterschaft der Männer liegt, beginnt auch für die nächste Generation ein wichtiges Turnier. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft startet am Sonntag die Europameisterschaft.

Die deutsche U19-Nationalmannschaft startet in die Europameisterschaft in Wales. Beim Turnier vom 25. Juni bis 12. Juli geht es für die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wörns nicht nur um den EM-Titel. Zugleich werden Startplätze für die U20-Weltmeisterschaft 2027 vergeben, die in Aserbaidschan und Usbekistan ausgetragen wird.

Zum Auftakt bekommt es Deutschland am heutigen Sonntag (21 Uhr) mit Dänemark zu tun. Anschließend warten Gastgeber Wales (1. Juli, 21 Uhr) und Mitfavorit Spanien (4. Juli, 15 Uhr). Damit steht Wörns‘ Mannschaft bereits in der Gruppenphase vor einem anspruchsvollen Programm.

U19-EM heute: So sehen Sie Deutschland – Dänemark heute live

Der Kader besteht überwiegend aus Spielern des Jahrgangs 2007: Insgesamt nominierte Christian Wörns 20 Akteure aus 14 verschiedenen Profiklubs. Die Auswahl wird von Kapitän Francis Onyeka, der von Bayer Leverkusen an die SV Elversburg ausgeliehen wird, und Torhüter Florian Hellstern vom VfB Stuttgart angeführt. Mit Adin Licina von Juventus Turin gehört zudem ein Legionär zum Aufgebot.