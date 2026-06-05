UEFA und Europol zerschlagen illegale Streaming-Netzwerke

Der Polizeibehörde Europol ist mit Unterstützung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erneut ein Schlag gegen das illegale Streamen von Fußballspielen gelungen.
Illegale Streaming-Netzwerke zerschlagen
Zwischen September 2025 und April 2026 sei es bei 148 Durchsuchungen zur Identifizierung von 86 Verdächtigen und zu 29 Festnahmen gekommen. Dabei seien neun kriminelle Netzwerke zerschlagen und mehr als 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.
Die Operation „Kratos 2“ unter bulgarischer Führung folgte einem gleichnamigen ersten Vorgehen im Sommer 2024. Diesmal waren Strafverfolgungsbehörden verschiedener EU-Mitgliedstaaten sowie des Vereinigten Königreichs und der USA beteiligt.
„Die UEFA unterstützt koordinierte internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Netz mit Nachdruck“, sagte ein Verbandssprecher. Der Schutz der Einnahmen aus den Medienrechten sei für die Erhaltung des gesamten europäischen Fußballs von entscheidender Bedeutung.