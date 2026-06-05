UEFA und Europol zerschlagen illegale Streaming-Netzwerke

SID 05.06.2026 • 17:15 Uhr Neun kriminelle Netzwerke wurden zerschlagen, mehr als 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet.

Der Polizeibehörde Europol ist mit Unterstützung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erneut ein Schlag gegen das illegale Streamen von Fußballspielen gelungen.

Zwischen September 2025 und April 2026 sei es bei 148 Durchsuchungen zur Identifizierung von 86 Verdächtigen und zu 29 Festnahmen gekommen. Dabei seien neun kriminelle Netzwerke zerschlagen und mehr als 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Operation „Kratos 2“ unter bulgarischer Führung folgte einem gleichnamigen ersten Vorgehen im Sommer 2024. Diesmal waren Strafverfolgungsbehörden verschiedener EU-Mitgliedstaaten sowie des Vereinigten Königreichs und der USA beteiligt.