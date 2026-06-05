Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
TENNIS
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Fußball>

UEFA und Europol zerschlagen illegale Streaming-Netzwerke

Illegale Streaming-Netzwerke zerschlagen

Neun kriminelle Netzwerke wurden zerschlagen, mehr als 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet.
Die UEFA geht gegen illegale Streams vor
Die UEFA geht gegen illegale Streams vor
© AFP/SID/Silas STEIN
SID
Neun kriminelle Netzwerke wurden zerschlagen, mehr als 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet.

Der Polizeibehörde Europol ist mit Unterstützung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erneut ein Schlag gegen das illegale Streamen von Fußballspielen gelungen.

Zwischen September 2025 und April 2026 sei es bei 148 Durchsuchungen zur Identifizierung von 86 Verdächtigen und zu 29 Festnahmen gekommen. Dabei seien neun kriminelle Netzwerke zerschlagen und mehr als 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Operation „Kratos 2“ unter bulgarischer Führung folgte einem gleichnamigen ersten Vorgehen im Sommer 2024. Diesmal waren Strafverfolgungsbehörden verschiedener EU-Mitgliedstaaten sowie des Vereinigten Königreichs und der USA beteiligt.

„Die UEFA unterstützt koordinierte internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Netz mit Nachdruck“, sagte ein Verbandssprecher. Der Schutz der Einnahmen aus den Medienrechten sei für die Erhaltung des gesamten europäischen Fußballs von entscheidender Bedeutung.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite