Wegen Hitze: BFV sagt alle Spiele ab

SID 25.06.2026 • 11:08 Uhr In Bayern findet am Wochenende kein Vereinsfußball statt. Die extreme Hitze in Deutschland hat somit auch Auswirkungen auf den Fußball.

Die extreme Hitze in Deutschland hat nun auch Auswirkungen auf den Fußball: Der Bayerische Fußballverband (BFV) sagte alle Vereinsspiele im Freistaat vom 26. bis 28. Juni ab.

„Wir haben eine Fürsorgepflicht, und der kommen wir mit dieser Entscheidung nach. Der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Insbesondere Kinder und Jugendliche möchten wir nicht unnötig gesundheitlichen Risiken durch hohe Temperaturen und körperliche Belastung aussetzen“, sagte BFV-Präsident Christoph Kern.