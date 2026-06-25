Zuschauerausschluss droht: UEFA bestraft Freiburg

SID 25.06.2026 • 10:22 Uhr Der SC Freiburg muss wegen des Platzsturms nach dem Finaleinzug in der Europa League zahlen. Der Zuschauerausschluss ist zur Bewährung ausgesetzt.

Party mit Konsequenzen: Weil Fans des SC Freiburg nach dem 3:1-Sieg über Sporting Braga und dem damit verbundenen Finaleinzug in der Europa League Anfang Mai den Platz stürmten und dort frenetisch feierten, könnte dem Verein ein internationales Heimspiel ohne eigene Zuschauer drohen.

Diese Sanktion verhängte die Europäische Fußball-Union UEFA mit einer Bewährungsfrist von zwei Jahren. Wie der Verband am Donnerstag zudem mitteilte, muss der Sport-Club 30.000 Euro Strafe zahlen.

Freiburg spielt kommende Saison in der Conference League

Freiburg war durch den Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Braga erstmals in ein europäisches Endspiel eingezogen. Im Finale gegen Aston Villa war das Team beim 0:3 in Istanbul dann allerdings chancenlos.