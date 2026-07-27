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1350 Fußballfelder: 675.000 Hotdogs in WM-Stadien verkauft

675.000 Hotdogs in WM-Stadien verkauft

Der amerikanische Klassiker war bei der WM ein echter Verkaufsschlager. Auch Millionen Liter an Bier gingen über die Theke.
Hotdogs waren bei der WM ein Verkaufsschlager
Hotdogs waren bei der WM ein Verkaufsschlager
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ADAM GRAY
SID
Der amerikanische Klassiker war bei der WM ein echter Verkaufsschlager. Auch Millionen Liter an Bier gingen über die Theke.

Eine addierte Länge von 135 Kilometern, also umgerechnet 1350 aneinandergereihte Fußballfelder: In den Stadien der Fußball-Weltmeisterschaft wurde eine Rekordzahl von fast 675.000 Hotdogs verkauft. Dies teilte der Weltverband FIFA am Montag mit. Bei einem Preis von 8,99 US-Dollar (7,90 Euro) investierten die Fans somit mehr als 6 Millionen US-Dollar (5,27 Millionen Euro) in den Verzehr einer warmen Brühwurst im weichen Weizenbrötchen.

Außerdem tranken die Anhänger in den Arenen laut FIFA über 5,5 Millionen Becher Bier, dazu kommen mehr als 4,6 Millionen Erfrischungsgetränke und Mineralwasser. Insgesamt waren 6,8 Millionen Stadionbesucher zur WM in den USA, Mexiko und Kanada gepilgert. Hinter den Kulissen hätten laut Weltverband mehr als 43.000 ehrenamtliche Helfer, 73.700 akkreditierte Sicherheitsbeamte und FIFA-Angestellte aus 104 Nationen für die Durchführung der 104 Turnierspiele gesorgt.

„Diese Zahlen zeigen, was es für die Durchführung der bislang größten Sportveranstaltung braucht“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström: „Ob beim Empfang der Fans, bei der Vorbereitung der Spielfelder, bei der Unterstützung der Mannschaften, beim Schutz der Spielorte oder der Übertragung des Turniers für ein Milliardenpublikum haben Menschen in ganz Nordamerika dazu beigetragen, mit dieser WM im globalen Sport neue Maßstäbe zu setzen.“

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