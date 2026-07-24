Bauarbeiter am Camp Nou tödlich verunglückt

SID 24.07.2026 • 20:18 Uhr Ein Arbeiter ist bei den Umbauten des Camp Nou in Barcelona ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen.

Ein 54 Jahre alter Arbeiter ist am Freitag bei den Bauarbeiten am Stadion Camp Nou des FC Barcelona ums Leben gekommen.

Das bestätigte die katalanische Polizei am Abend. Laut Einsatzkräften wird von einem Schlag als Ursache ausgegangen. Weitere Ermittlungen haben begonnen.

Es ist der erste tödliche Unfall seit Beginn des Umbaus im Juni 2023.

Laut der Nachrichtenagentur AFP steht das Projekt schon einige Zeit in der Kritik. Es soll in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden über die Arbeitsbedingungen gegeben haben, weshalb der Bau nach drei Jahren ins Stocken geriet.