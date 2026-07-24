Das Trainer-Abenteuer von Jermain Defoe beim englischen Fünftligisten FC Woking ist nach nur wenigen Monaten schon wieder beendet. „Der Woking Football Club bestätigt, dass sich der Verein und der Trainer der ersten Mannschaft, Jermain Defoe, einvernehmlich darauf geeinigt haben, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, schrieb der Verein in einer offiziellen Mitteilung.
Ex-Profi wirft nach sechs Spielen hin
Warum es zur überraschenden Trennung kam, ließ der Verein offen. Auch Defoe selbst äußerte sich nur vage und ließ Raum für Spekulationen. In einem Beitrag bei Instagram erklärte der 43-Jährige, die Umstände hätten eine Fortsetzung seiner Arbeit „absolut unmöglich“ gemacht. Konkrete Gründe nannte er allerdings nicht.
Nach Trainer-Aus: Gab es Differenzen um Defoe?
Defoe hatte den Posten erst Anfang April übernommen. Für den ehemaligen Stürmer von Tottenham Hotspur, West Ham United und der englischen Nationalmannschaft war es die erste Station als Cheftrainer. Zuvor hatte er unter anderem im Nachwuchsbereich der Spurs gearbeitet. Die vergangene Saison schloss Woking unter seiner Leitung auf Rang zehn ab.
Einem Bericht der Daily Mail zufolge soll Defoe am Donnerstag nicht zum Mannschaftstraining erschienen sein und anschließend die Vereinsführung über seinen Rücktritt informiert haben. Als möglicher Auslöser werden demnach Differenzen mit einem Mitglied der Klubführung genannt.
Damit endet Defoes erstes Engagement als Cheftrainer bereits nach weniger als vier Monaten und nur sechs Pflichtspielen. Für den Ex-Profi beginnt der Weg in seine Trainerkarriere also mit einem Rückschlag.