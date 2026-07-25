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DFB-Team: Klopp wird in der alten Heimat gefeiert - "außergewöhnlich":

So wird Klopp in seiner Heimat gefeiert

Jürgen Klopp ist offiziell Trainer der Deutschen Nationalmannschaft. Sein Heimatort im Nordschwarzwald ist stolz auf den Weg des Startrainers, der das DFB-Team nach dem WM-Debakel wieder auf Kurs bringen soll.
Jürgen Klopp wird auf seiner Antritts-PK als Bundestrainer gefragt, ob er in der deutschen Nationalmannschaft seinen Fußball durchdrücken möchte. Der 59-Jährige holt weit aus.
SID
Jürgen Klopp ist offiziell Trainer der Deutschen Nationalmannschaft. Sein Heimatort im Nordschwarzwald ist stolz auf den Weg des Startrainers, der das DFB-Team nach dem WM-Debakel wieder auf Kurs bringen soll.

Auch in seiner alten Heimat Glatten im Nordschwarzwald wurde Jürgen Klopps Verpflichtung als Bundestrainer begeistert aufgenommen. „Der Weg, den Jürgen gegangen ist, ist außergewöhnlich. Dass er jetzt Bundestrainer wird, wäre die Krönung seiner Karriere. Wir sind stolz, ein Teil seiner Lebensgeschichte zu sein“, sagte Rajko Pajdic, Vereinsvorstand des SV Glatten, im Gespräch mit Radio Regenbogen.

Bei dem Verein hatte Klopp in der Jugend seine ersten Schritte als Fußballer gemacht. Auch ging er in dem Luftkurort mit 2500 Einwohnern zur Schule. Bernd Geiser, Direktor des Gymnasiums, sagte: „Er kommt aus unserer Region. Dass einer, der hier zur Schule gegangen ist und hier Fußball gespielt hat, es bis zum Bundestrainer schafft, freut uns einfach sehr. Wir sind überzeugt, dass er genau der richtige Mann am richtigen Ort ist.“

Überraschende Begegnung mit Klopp: „Ich war völlig baff“

Geiser erinnerte sich an eine Begegnung mit Klopp, als jener bereits ein erfolgreicher Fußballtrainer war. „Ein Kollege kam zu mir und sagte: ‚Hey, Jürgen Klopp steht da auf dem Schulhof.‘ Ich war völlig baff. Die Schülerinnen und Schüler, die noch da waren, waren natürlich begeistert, haben Trikots unterschreiben lassen und Selfies gemacht. Er war einfach ganz normal – ein sehr umgänglicher und angenehmer Mensch.“

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