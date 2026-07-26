Anschlag erschüttert Berlin-Klubs

SID 26.07.2026 • 10:52 Uhr Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin verurteilen Union, Hertha BSC und die Füchse Berlin die Tat und drücken ihr Mitgefühl aus.

Die Berliner Sportklubs Union, Hertha BSC und Füchse haben „erschüttert“ auf den Anschlag auf den CSD in der Hauptstadt reagiert. „Unser Mitgefühl gilt der Familie der verstorbenen Person und allen Verletzten“, schrieb der Fußball-Zweitligist Hertha bei Instagram. Der Handball-Bundesligist Füchse Berlin äußerte sich auf X: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen, Verletzten und denjenigen, die diese schreckliche Tat mitansehen mussten.“

Ähnlich äußerte sich der Fußball-Bundesligist Union. „Der Schock sitzt tief. Unsere Herzen sind schwer“, teilten die Köpenicker auf Instagram mit und betonten: „Wir bleiben bunt. Wir bleiben wild. Wir bleiben laut.“

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr hatte am Rande des Christopher Street Days im Berliner Tiergarten ein Transporter mehrere Personen angefahren. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft sprechen von einem Anschlag. Eine Frau kam durch die Attacke ums Leben, 16 Menschen wurden verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich. Nach dem Tatverdächtigen Abdul B. wird gefahndet.

Berliner Klubs nach Anschlag erschüttert

Die Füchse verurteilten die Tat „aufs Schärfste. Trotz Anfeindungen stehen wir zusammen, die Füchse leben eine Welt voller Toleranz und Vielfalt vor und werden damit nie aufhören!“ Die Hertha schrieb: „Es macht uns tief betroffen, dass ein Tag, der für Vielfalt, Liebe und Gemeinschaft steht, so endete. Für uns war es gestern das erste Mal, dass wir mit einer Fußgruppe Teil des CSD waren.“