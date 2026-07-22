Coverstar: Besondere Ehre für Mbappé

Lars Hinzberg 22.07.2026 • 12:59 Uhr Nicht nur auf dem Platz ist Kylian Mbappé ein Superstar. In diesem Jahr wird er erneut das Cover eines großen Fußballsimulators zieren.

Besondere Ehre für Kylian Mbappé: Der Stürmer von Real Madrid wird in diesem Jahr das Cover des Fußballsimulators EA SPORTS FC 27 zieren. Der französische Nationalspieler ist das Gesicht der Ultimate Edition sowie der Mobile-Version des Spiels.

Für den 27-Jährigen ist es nicht der erste Einsatz als Titelheld für das Franchise von Spieleentwickler Electronic Arts (EA). Zuvor war er bereits zu Zeiten der FIFA-Reihe auf dem Cover vertreten.

Mbappé auf dem Cover von EA SPORTS FC 27

„Zum ersten Mal auf dem Cover eines EA-SPORTS-FC-Titels zu sein, ist für mich ein ganz besonderer Moment“, sagte Mbappé. „Es ist eine große Ehre, meine langjährige Zusammenarbeit mit dem Franchise im neuesten Kapitel fortzusetzen – gemeinsam mit all den Spielern, die die Franchise-Geschichte geprägt haben.“

Auch bei EA freut man sich über die erneute Zusammenarbeit mit dem französischen Superstar. „Wir freuen uns sehr, Kylian als Coverstar von EA SPORTS FC 27 wieder im Franchise begrüßen zu dürfen“, sagte Jeff Sharma, Vice President Franchise Strategy & Marketing bei EA SPORTS FC.

Mbappé reiht sich mit seinem erneuten Auftritt in eine Liste prominenter Titelstars ein. Zu den Gesichtern der FIFA- beziehungsweise EA-SPORTS-FC-Reihe gehörten in den vergangenen Jahren unter anderem Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Marco Reus, Erling Haaland und zuletzt Jude Bellingham.