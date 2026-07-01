Bierhoff nach WM-Aus: „Dann muss Klopp das erste Ziel sein“

SID 01.07.2026 • 20:24 Uhr 2022 bekam Oliver Bierhoff nach dem WM-Aus die Konsequenzen selbst zu spüren. Nun spricht er sich für Jürgen Klopp für den Bundestrainerposten aus.

Der frühere DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff hat sich für den Fall einer Entlassung von Bundestrainer Julian Nagelsmann klar für Jürgen Klopp als dessen Nachfolger ausgesprochen. „Da braucht man kein Fachmann zu sein, um zu sagen, dass Jürgen Klopp als Bundestrainer, sollte er wechseln, natürlich der Wunschtrainer wäre“, sagte der ehemalige DFB-Torjäger bei Sky am Mittwoch.

„Er ist eine große Persönlichkeit, hat riesige Erfolge gefeiert und ist jemand, der sicherlich auch eine Mannschaft, ein ganzes Land mitreißen kann“, lobte Bierhoff den früheren Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool, der bei der Endrunde als TV-Experte im Einsatz ist.

„Mit seiner Art, Menschen und Spieler mitzureißen, steht das natürlich außer Frage. Sollte Julian Nagelsmann aufhören, sollte Jürgen Klopp das erste Ziel sein, ihn für den DFB zu gewinnen“, sagte Bierhoff, der nach dem Vorrundenaus bei der WM in Katar 2022 seinen Posten als Geschäftsführer räumen musste.

Knapp vier Jahre später schied Deutschland im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus. Die Verantwortlichen beim DFB um Präsident Bernd Neuendorf hatten bereits angekündigt, in den kommenden Tagen in Ruhe über die nächsten Schritte zu beraten. Bierhoff begrüße die Herangehensweise, „jetzt keine Kurzschlusshandlung“ zu machen. Für die Gespräche beim DFB wünsche sich Bierhoff unabhängig vom Ausgang vor allem eines: „Da muss man wie immer auch ehrlich und knallhart miteinander umgehen.“