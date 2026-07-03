Bundestrainer in spe: Klopp am Sonntag wieder auf Sendung

Bundestrainer-Wunschkandidat Jürgen Klopp kann am Sonntag öffentlich von seinen Verhandlungen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) berichten. Dann ist der mögliche Erbe des zurückgetretenen Julian Nagelsmann wieder bei MagentaTV als WM-Experte rund um die Partie zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Norwegen (22.00 Uhr MESZ) im Einsatz. Das bestätigte der Sender dem SID. Klopp soll zudem noch bei „mehreren“ Spielen – einschließlich des Endspiels – bei MagentaTV zu sehen sein.