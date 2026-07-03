Bundestrainer-Wunschkandidat Jürgen Klopp kann am Sonntag öffentlich von seinen Verhandlungen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) berichten. Dann ist der mögliche Erbe des zurückgetretenen Julian Nagelsmann wieder bei MagentaTV als WM-Experte rund um die Partie zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Norwegen (22.00 Uhr MESZ) im Einsatz. Das bestätigte der Sender dem SID. Klopp soll zudem noch bei „mehreren“ Spielen – einschließlich des Endspiels – bei MagentaTV zu sehen sein.
Bundestrainer in spe: Klopp am Sonntag wieder auf Sendung
Am Wochenende kehrt Klopp in seine Rolle als WM-Experte bei MagentaTV zurück.
Geht wieder auf Sendung: Jürgen Klopp
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Der DFB hat im Zuge der Trennung von Nagelsmann bereits bestätigt, dass er Kontakt zu Klopp aufgenommen habe. Der Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool, aktuell als „Head of Global Soccer“ an Red Bull gebunden, habe schon seine Bereitschaft signalisiert, das Amt zu übernehmen.