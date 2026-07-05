Bundestrainer Klopp? „Es gibt nichts zu berichten“

SID 05.07.2026 • 21:22 Uhr Der 59-Jährige gilt als Wunschkandidat des DFB. Die Verbandsspitze reist zu Gesprächen in die USA.

Jürgen Klopp will nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Bundestrainer werden – doch noch steht die mit Spannung erwartete Entscheidung aus. „Es gibt nichts zu berichten. Sobald es etwas gibt, erfahrt ihr es als Erstes“, sagte der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Sonntag vor dem WM-Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen in seiner Funktion als MagentaTV-Experte.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke werden in Kürze in die USA reisen, um gegenseitige Vorstellungen auszutauschen. Klopp hatte bereits sein grundsätzliches Interesse an dem Job signalisiert. Der Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool ist bis 2029 allerdings noch als „Head of Global Soccer“ an Red Bull gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.