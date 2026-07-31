Auch Premierminister Burnham kritisiert Gianni Infantino

SID 31.07.2026 • 14:45 Uhr Der neue Premierminister Großbritanniens Andy Burnham hält die Vorhaben des FIFA-Präsidenten für ungeheuerlich.

Nach der heftigen Empörung aus den Organen des Fußballs hat das Vorgehen von FIFA-Präsident Gianni Infantino auch in der Politik zu Kritik geführt.

Der 56-Jährige sei „der falsche Mann“, um den Weltverband zu leiten, sagte Großbritanniens Premierminister Andy Burnham am Freitag. Infantinos Plan, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, sei ein „ungeheuerlicher Vorschlag“.

Der Druck auf Infantino wächst von allen Seiten. Zunächst hatte die UEFA einen Boykott angekündigt, sollte der Präsident des Weltverbands an seinen Plänen festhalten. Dem Widerstand schlossen sich auch die Kontinentalverbände für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (CONCACAF) und Asien (AFC) an.

Rücktritt von Infantino-Berater

Zudem beginnt der innere Kreis Infantinos möglicherweise zu bröckeln. Sein leitender Berater Carlos Cordeiro ist aus Protest gegen dessen Investorenpläne zurückgetreten.