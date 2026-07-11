Deutsche U19 verliert EM-Finale gegen Spanien

SID 11.07.2026 • 21:53 Uhr Otto Stange hat die Führung auf dem Fuß, dann schlägt Spanien eiskalt zu.

Für die deutschen U19-Fußballer ist der Traum vom EM-Titel trotz einer couragierten Leistung im Finale geplatzt. Das Team von Trainer Christian Wörns unterlag dem Rekordsieger Spanien im walisischen Wrexham 0:2 (0:1). Für die Iberer, die in ihren fünf EM-Spielen auf 19:0 Tore kamen, war es schon der zehnte Titel im U19-Bereich.

Das DFB-Team zog sich gegen den Favoriten anders als beim 0:4 in der Gruppenphase lange Zeit achtbar aus der Affäre. Otto Stange vom Hamburger SV hatte sogar die Chance auf sein fünftes Turniertor (30.), ehe Hugo Lopez kurz vor (44.) und Daniel Yáñez kurz nach der Pause (48.) trafen.

Eine deutsche U19 hatte zuletzt 2014 das EM-Finale erreicht, damals holte das Team mit Joshua Kimmich, Julian Brandt, Kapitän Niklas Stark und Davie Selke den Titel – nur 18 Tage nach dem WM-Triumph von Rio. Nun durfte sich die Mannschaft um Kapitän Francis Onyeka, der sich zur kommenden Saison dem Bundesliga-Neuling SV Elversberg per Leihe angeschlossen hat, zumindest mit der Qualifikation für die U20-WM 2027 trösten.