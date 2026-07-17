DFB-Kapitän Onyeka fordert mehr Spielzeit für Talente

SID 17.07.2026 • 08:52 Uhr Der Spielführer der U19-Nationalmannschaft wünscht sich von den Klubs, sie mögen mehr auf den Nachwuchs setzen.

Francis Onyeka, Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft, wünscht sich im Lichte des abermaligen WM-Debakels mehr Chancen für Eigengewächse. „Ich finde schon, dass wir sehr viele Talente auch in Deutschland haben“, sagte der Spielführer des Vize-Europameisters im ARD-Morgenmagazin, „irgendwann müsste man das Vertrauen von den Bundesliga-Trainern bekommen, Spielminuten. Vielleicht wäre das etwas, was man in Deutschland ändern könnte…“

Auf die Frage, wie viele seiner Mitspieler aus der erfolgreichen U19-Auswahl es im Profifußball schaffen könnten, antwortete Onyeka: „Hoffentlich so viele wie’s geht.“ Er selbst wählt dafür in der anstehenden Saison den Umweg über eine Leihe von Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. „Ich muss mich da erstmal beweisen, um Spielzeit zu bekommen“, sagte er und versprach: „Genau das werde ich auch machen.“