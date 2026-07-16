Neuer Mitgliederrekord beim DFB

SID 16.07.2026 • 12:40 Uhr Erfreuliche Nachricht für den DFB: Der Verband der Welt ist trotz der Krise der Männer-Nationalmannschaft an der Basis im Aufwind.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verzeichnet einen weiteren Mitgliederrekord. Der größte nationale Sport-Fachverband der Welt zählte in der Saison 2025/26 8,2 Millionen Mitglieder, das sind über 1,1 Millionen Mitgliedschaften mehr gegenüber 2022. Im vergangenen Jahr war erstmals die Acht-Millionen-Marke geknackt worden.

Insgesamt waren 23.713 Vereine unter dem Dach des DFB organisiert, was einem Rückgang von 0,65 Prozent entspricht. Doch es gilt zu differenzieren, denn die Zahl der Mannschaften wuchs auf 144.007. Insgesamt wurden unter dem Dach des DFB in der Saison 2025/2026 mehr als 1,42 Millionen Fußballspiele ausgetragen.

Die Zahl der Aktiven ist nach mehreren Jahren des Wachstums ebenfalls erstmals leicht zurückgegangen, wie der DFB mitteilte: In der abgelaufenen Saison nahmen 2,34 Millionen Spielerinnen und Spieler am organisierten Spielbetrieb teil (minus 0,46 Prozent).

Großer Anstieg bei Mädchenmannschaften

Im weiblichen Bereich aber steigen die Zahlen drei Jahre vor der Heim-Europameisterschaft: Nun gibt es 6662 Mädchenmannschaften, ein Plus von fast zehn Prozent.

Auch bei den Unparteiischen verzeichnet der DFB einen Zulauf. In der Saison 2025/26 waren 62.333 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aktiv, das sind 1307 mehr als im Vorjahr.

„Die Zahlen zeigen, wie groß die Faszination des Fußballs in Deutschland weiterhin ist. Unsere Vereine leisten vor Ort Herausragendes – sportlich und gesellschaftlich“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.