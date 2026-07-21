Der langjährige Bundesligaprofi und dreimalige Fußball-Nationalspieler Lewis Holtby hat seine Laufbahn für beendet erklärt.
Holtby beendet seine Karriere
„Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Nach fast 20 Jahren als Profi endet heute meine aktive Karriere“, schrieb der 35-Jährige bei Instagram: „Ich verlasse den Platz mit Stolz, Demut und unendlich viel Dankbarkeit. Doch eines ist sicher: Dem Fußball werde ich niemals den Rücken kehren. Dieses Spiel wird immer ein Teil von mir sein, und ich freue mich auf das, was als Nächstes kommt.“
Lewis Holtby hört auf: Vom „Bruchweg Boy“ zum Leader
Offensivspieler Holtby hat in der Bundesliga für Schalke 04, den Hamburger SV, Mainz 05, Holstein Kiel und den VfL Bochum insgesamt 225 Bundesligaspiele absolviert. Seine Profikarriere begann er in der 2. Liga bei Alemannia Aachen, in der Saison 2010/11 feierte er seinen Durchbruch, während er von Schalke nach Mainz ausgeliehen war.
Gemeinsam mit dem späteren WM-Helden André Schürrle und Adam Szalai bildete er unter der Regie des jungen Coachs Thomas Tuchel ein formidables Offensivtrio. Der gemeinsame Torjubel, bei dem sie eine Musikband nachahmten, brachte ihnen den Spitznamen „Bruchweg Boys“ ein.
In dieser Zeit wurde Holtby auch erstmals von Bundestrainer Joachim Löw für die A-Nationalelf nominiert, konnte sich jedoch nicht dauerhaft durchsetzen.
Holtby spielte auch in England, der Heimat seines Vaters, für Tottenham Hotspur, die Blackburn Rovers und den FC Fulham. Ein spätes Karriere-Highlight war der Bundesliga-Aufstieg mit Kiel, wo Holtby Kapitän war.
Seine letzte Station war NAC Breda in den Niederlanden, Holtbys Vertrag war am 30. Juni ausgelaufen.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)