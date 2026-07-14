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Deutsche Torwartlegende gestorben

Deutsche Torwartlegende gestorben

Manfred Manglitz war der erste Torhüter, der in der Bundesliga ein Tor erzielte. Er starb im Alter von 86 Jahren.
Manfred Manglitz starb im Alter von 86 Jahren
Manfred Manglitz starb im Alter von 86 Jahren
© IMAGO/Schirner Sportfoto
SPORT1
Manfred Manglitz war der erste Torhüter, der in der Bundesliga ein Tor erzielte. Er starb im Alter von 86 Jahren.

Der einstige Fußball-Nationaltorhüter Manfred Manglitz ist tot. Wie sein langjähriger Verein MSV Duisburg mitteilte, starb Manglitz am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren.

Er war der erste Torhüter, der in der Bundesliga ein Tor erzielte – im Juni 1967 per Elfmeter zum 1:3 für den MSV gegen Borussia Mönchengladbach.

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WM-Teilnahme 1970 in Mexiko

Für die Zebras absolvierte er 192 Spiele und wurde 1964 mit dem Meidericher SV deutscher Vizemeister. In Duisburg erhielt er auch in Anlehnung an den legendären Boxer Cassius Clay (später Muhammad Ali) und dessen großes Mundwerk den Spitznamen Cassius.

Manglitz war zudem von 1965 bis 1970 für die Nationalmannschaft aktiv und nahm an der WM 1970 in Mexiko teil, kam aber nicht zum Einsatz. Seine Karriere erlitt einen Bruch, als er 1971 als Torwart des 1. FC Köln in den Bundesliga-Skandal verwickelt war. Er wurde lebenslang gesperrt und 1974 begnadigt.

Am Montag endete nun der Lebensweg von Manfred Manglitz. Sein ehemaliger Teamkollege Michael Bella schrieb auf seiner Facebook-Seite: „Mit tiefer Trauer habe ich gerade erfahren, dass Mannschaftskamerad und Freund Manfred Manglitz gestern von uns gegangen ist. Auch wenn Besuche (…) wegen seiner Auswanderung nach Spanien leider selten waren, so haben wir doch noch Kontakt gehalten und regelmäßig telefoniert. Mach‘s gut, Langer.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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