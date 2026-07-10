Erdbebenhilfe in Venezuela: Eine Million Dollar von der FIFA

SID 10.07.2026 • 15:41 Uhr Die Stiftung des Weltverbands unterstützt die Nothilfe und den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela,

Die Stiftung des Fußball-Weltverbands FIFA unterstützt die Hilfsmaßnahmen nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela mit einer Million US-Dollar. Mit dem Geld soll humanitäre Soforthilfe für die Betroffenen geleistet, die Nothilfe vor Ort gefördert und die betroffenen Gemeinden beim Wiederaufbau unterstützt werden. Das gab die FIFA am Freitag bekannt.

„Die Menschen in Venezuela können sich in dieser außerordentlich schwierigen Zeit der uneingeschränkten Solidarität der weltweiten Fußballfamilie gewiss sein“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Über die FIFA-Stiftung stehen wir an der Seite der Betroffenen in Venezuela und unterstützen die humanitären Organisationen und lokalen Partner, die mit unermüdlichem Einsatz den Betroffenen der Katastrophe helfen.“