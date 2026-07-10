Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Fußball>

Erdbebenhilfe in Venezuela: Eine Million Dollar von der FIFA

FIFA unterstützt Erdbebenhilfe

Die Stiftung des Weltverbands unterstützt die Nothilfe und den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela,
Großes Ausmaß an Zerstörung: Erdbeben in Venezuela
Großes Ausmaß an Zerstörung: Erdbeben in Venezuela
© IMAGO/ZUMA Press Wire
SID
Die Stiftung des Weltverbands unterstützt die Nothilfe und den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela,

Die Stiftung des Fußball-Weltverbands FIFA unterstützt die Hilfsmaßnahmen nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela mit einer Million US-Dollar. Mit dem Geld soll humanitäre Soforthilfe für die Betroffenen geleistet, die Nothilfe vor Ort gefördert und die betroffenen Gemeinden beim Wiederaufbau unterstützt werden. Das gab die FIFA am Freitag bekannt.

„Die Menschen in Venezuela können sich in dieser außerordentlich schwierigen Zeit der uneingeschränkten Solidarität der weltweiten Fußballfamilie gewiss sein“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Über die FIFA-Stiftung stehen wir an der Seite der Betroffenen in Venezuela und unterstützen die humanitären Organisationen und lokalen Partner, die mit unermüdlichem Einsatz den Betroffenen der Katastrophe helfen.“

Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben vor zwei Wochen ist mittlerweile auf knapp 4000 gestiegen. Mehr als 16.700 Menschen wurden verletzt, knapp 18.000 sind obdachlos.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite