Ex-Nationalspieler Süle: Von der Königsklasse in die Kreisliga

SID 05.07.2026 • 17:58 Uhr Der Innenverteidiger setzt seine Karriere beim SV Tiefenbach fort, um die Zeit mit seinen Kumpels zu genießen.

Von der Champions League in die Niederungen des Amateurfußballs: Der frühere Fußball-Nationalspieler Niklas Süle setzt seine Karriere beim SV Tiefenbach in der Kreisliga Sinsheim in Baden-Württemberg fort – um noch einmal Spaß mit seinen Kumpels zu haben.

„Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist“, sagte der 30-Jährige bei Sky.

Für ihn sei es nach 13 Jahren Profifußball „ein absolutes Geschenk“, ergänzte der 49-malige Nationalspieler, „mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können“.

Süle hatte vor einigen Wochen seine Profikarriere bei Borussia Dortmund beendet. In Tiefenbach muss er sich farblich zumindest nicht umgewöhnen: Die Vereinsfarben sind auch beim Kreisligisten Schwarz und Gelb. Zudem dürfte Süle auch in puncto Ernährung keine Probleme bekommen. Das Gewicht des wuchtigen Verteidigers war immer wieder Thema gewesen.

Süle hatte am Ende seiner BVB-Zeit verletzungsbedingt gefehlt. Im April hatte er sich am Knie verletzt und auch deshalb aufgehört. Er bestritt unter anderem für Dortmund und den FC Bayern 299 Bundesligaspiele. Mit den Münchnern hatte Süle 2020 die Champions League durch einen Finalsieg gegen Paris Saint-Germain gewonnen, mit Dortmund hatte er gegen Real Madrid 2024 noch einmal im Finale der Königsklasse gestanden – jetzt geht es gegen Weiler oder Epfenbach.