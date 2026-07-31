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FC Bayern leiht Torwart-Talent aus Südkorea aus

FC Bayern leiht Torwart-Talent aus

Der Nachwuchs des FC Bayern verstärkt sich auf der Torwartposition. Ein Talent aus Südkorea wechselt auf Leihbasis nach München.
Mit Bryan Zaragoza, Sacha Boey, Joao Palhinha und Hiroki Ito stehen auf der Verkaufsliste des FC Bayern. Auf Max Eberl wartet eine schwierige Aufgabe.
SPORT1
Der Nachwuchs des FC Bayern verstärkt sich auf der Torwartposition. Ein Talent aus Südkorea wechselt auf Leihbasis nach München.

Verstärkung für den Nachwuchs des FC Bayern: Das südkoreanische Torwarttalent Jae-Won Heo wechselt auf Leihbasis vom südkoreanischen Erstligisten Jeju SK nach München und soll fortan die U19 des deutschen Rekordmeisters verstärken.

Jeju ist seit September 2025 Partnerverein der Münchner und auch der Auftaktgegner der Profimannschaft bei der Asientour. Das Testspiel findet am 4. August statt (ab 13 Uhr im LIVETICKER).

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Heo hat beim FC Bayern „positiven Eindruck“ hinterlassen

Heo war außerdem Teil der diesjährigen FC Bayern World Squad Class of ’26. „Jae-Won ist ein spannendes Torhüter-Talent des Red&Gold-Partnerclubs Jeju SK. Er war im Januar zum Probetraining am Campus, bei dem er einen positiven Eindruck hinterlassen hat“, wird Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, zitiert.

„Diesen hat er anschließend in unserem World Squad bestätigt. Er kommt jetzt für ein halbes Jahr zu uns und wir sind sehr gespannt auf seine Entwicklung hier in unserer U19“, so Wiesinger.

Heo ist Teil der Juniorennationalmannschaften Südkoreas und gilt als großes Talent. Mit 1,95 Metern Körpergröße verfügt der 18-Jährige über eine extrem gute Reichweite.

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