FIFA-Pläne: UEFA beruft Krisensitzung ein

SID 29.07.2026 • 19:12 Uhr Wie der norwegische Verband mitteilte, wird die UEFA am Donnerstag eine Krisensitzung abhalten. Dann beraten die Spitzen der 55 Landesverbände über das weitere Vorgehen.

Die UEFA ruft angesichts der Investorenpläne der FIFA am Donnerstagnachmittag alle europäischen Mitgliedsverbände zu einer Krisensitzung zusammen. Das teilte der norwegische Fußballverband dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NRK mit. Dann sollen die Spitzen der 55 Landesverbände über das weitere Vorgehen beraten.

Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness schloss sich der Kritik am neusten Vorhaben des Fußball-Weltverbands an. „Wir sind zutiefst besorgt über die Entwicklung in der FIFA“, sagte die 45-Jährige: „Wir stellen uns hinter die Erklärung der UEFA in dieser Angelegenheit.“

„Die Entwicklungen der letzten Tage können nicht isoliert verstanden werden“, warnte Klaveness: „Wir haben über längere Zeit, in vielen verschiedenen Angelegenheiten, sowohl intern als auch extern, Besorgnis über zunehmend mangelhaft gewordene Prozesse in der FIFA-Führung zum Ausdruck gebracht.

UEFA ergreift Initiative

„Dazu gehören „fehlende Transparenz“ sowie „die notwendige Armlänge zu Staatschefs und externen Interessenten, die Entwicklungen des Fußballs beeinflussen wollen“.