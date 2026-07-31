"Mafiöss Strukturen" - Streich greift FIFA an

SID 31.07.2026 • 11:00 Uhr Ex-Freiburg-Coach Christian Streich hat in Sachen FIFA eine klare Haltung - und befürwortet einen WM-Boykott.

Eine Weltmeisterschaft ohne Deutschland und weitere europäische Fußball-Schwergewichte? Christian Streich hätte damit kein Problem – sofern der Weltverband FIFA seine Investoren-Pläne rund um die WM und weitere FIFA-Turniere tatsächlich umsetzen sollte. „Da gibt es nur eines: Raus aus der WM!“, sagte der ehemalige Trainer des SC Freiburg bei Sky. „Dann gibt es halt nur eine Europameisterschaft“, fügte der 61-Jährige hinzu.

Sollte dieses Szenario tatsächlich eintreten, wäre dies aus Sicht von Streich gleichwohl „total schade“, wie er betonte: „Was gibt es schöneres als Kap Verde gegen Argentinien oder Deutschland gegen Brasilien?“ Die Vorgänge rund um die FIFA-Pläne hält Streich für „hochgradig korrupt: Das sind mafiöse Strukturen. Da muss man sich mit allem wehren.“

Massiver Widerstand gegen Infantino

Die FIFA plant, Anteile der Fußball-WM und weiterer Turniere an private Investoren zu verkaufen. Die Europäische Fußball-Union hatte einen Boykott von FIFA-Turnieren angekündigt, sollte der Weltverband sein Vorhaben tatsächlich umsetzen.

Auch weitere Verbände wie die CONCACAF (Nord- und Mittelamerika und Karibik) sowie die AFC (Asien) lehnen die FIFA-Pläne ab, somit würde FIFA-Präsident Gianni Infantino die nötige Zustimmung unter den FIFA-Mitgliedsverbänden für seinen angedachten Deal fehlen.