Infantinos neuester Wahnsinn: Erboste Worte reichen nicht! Kommentar

Robin Wigger 29.07.2026 • 15:31 Uhr FIFA-Präsident Gianni Infantino will Anteile an der WM an Investoren verkaufen. Das Geld komme dem Fußball zugute, wird argumentiert, doch die Kritik ist immens. Ein Kommentar.

Endlich wieder ein bescheidener Plan von Gianni Infantino! Der mächtige FIFA-Präsident möchte Anteile an der WM veräußern. Eine Nachricht, die in der Presse „wie eine Bombe“ einschlug – und gleichzeitig bei den bisherigen Machenschaften Infantinos kaum mehr verwundert.

Der Fußball gehört den Fans? Darüber kann der mächtige FIFA-Präsident nur lachen.

Große Kritik an Infantino-Plänen zum WM-Verkauf

Selten war sich die Fußball-Welt so einig, was sie von den neuesten, geldgetriebenen Ideen Infantinos – die FIFA verspricht sich noch in diesem Jahr einen Erlös von über vier Milliarden US-Dollar – hält.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA), in der Vergangenheit nicht gerade kritikbefreit, gilt plötzlich als letzte Hoffnung des Fußballs, sollte der Deal die Zustimmung der Mehrheit der Mitgliedsverbände und des Councils bekommen.

Denn in einer Dringlichkeitssitzung soll Berichten zufolge über einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft gesprochen werden. Nur folgerichtig und notwendig, dass die UEFA zudem die nationalen Fußballverbände in die Pflicht nimmt. Ebenso beruhigend, dass die Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen.

Die UEFA muss Taten folgen lassen

Eine gemeinsame Gegenattacke, ein geschlossenes Vorgehen, das sich nicht nur in erbosten Worten äußert, ist gegen den Wahnsinn um Infantino wohl die einzige Chance.

Vor allem von der UEFA muss eine deutliche Reaktion kommen, gerade weil sich Infantino der Unterstützung von Donald Trump und zahlreicher kleinerer (Fußball-)Nationen sicher sein kann.

Denn keine Frage: Dass sich die Ausschüttung an die Mitgliedsverbände mehr als verdoppeln könnte und zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar im Raum steht, ist allemal verlockend.

Eine große Menge Geld für manch kleinen Verband. Das Geld komme dem Fußball zugute, heißt es – nun gut.

Infantino braucht die UEFA

Aber Infantino braucht die UEFA, braucht die europäischen Top-Nationen zum Überleben. Das hat nicht nur das Ergebnis der abgelaufenen WM einmal mehr gezeigt.